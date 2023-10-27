"Голос країни-13": як у три етапи відбуватиметься фінал вокального шоу

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканал "1+1 Україна" відбудеться суперфінал європейського сезону "Голосу країни". Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Відкриє прямий ефір спільна пісня тренерів. Зірки разом виконають саундтрек "Голосу країни-13", який за час сезону став популярним на стрімінгових платформах та очолював декілька плейлистів у найпопулярніших маркетплейсах світу.

Суперфінал "Голосу країни" відбудеться у три етапи. На першому етапі 8 фіналістів заспівають нові пісні, які вони ще не виконували у проєкті. Після закриття ліній для голосування четверо найкращих співаків, на думку телеглядачів, пройдуть до наступного туру. Учасники заспівають вже легендарну пісню Квітки Цісик "Місто спить", YAKTAK – "Уночі", пісню переможниці "Євробачення" Loreen - Euphoria, та інші.

Голос країни 2023

У другому етапі традиційно учасники заспівають у дуеті зі своїми тренерами. Після виступів усіх учасників, які пройшли у другий тур, телеглядачі оберуть двох вокалістів, які будуть змагатися за звання "Голосу країни".

В третьому етапі вокалісти вийдуть на сцену з піснями, які вони виконували на "сліпих прослуховуваннях".

Не залишиться суперфінал і без виступів зірок. На сцену "Голосу країни" з прем'єрою пісні "Чарівна" вийде хітмейкер MONATIK.

Голос країни 2023, MONATIK

Заспіває і співачка, яка стала відкриттям української рок-музики. Фіналістка "Голосу країни-12", яка за рік впевнено увірвалась в український шоубізнес як артистка з позицією - Марта Липчей. Ініціаторка Туру "Нескорені", де були зібрані кошти на протезування і реабілітацію поранених українських захисників, заспіває пісню під назвою "Не забувай".

Вийде на сцену і лірична душа, українська співачка KOLA.

Голос країни 2023, KOLA

Нагадаємо, через змінені правила в цьому сезоні в командах наставників у фіналі опинилась різна кількість вокалістів. Так, за звання головного вокаліста країни будуть боротися 8 учасників. За перемогу в команді Артема Пивоварова боротиметься ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin.

Ветеран війни Михайло Панчишин з позивним Ptashkin / Фото: скриншот з відео

В команді Юлії Саніної одразу троє учасників будуть намагатися стати "Голосом країни": наймолодший учасник цього сезону 16-річний Владислав Пелех, співачка Христина Старикова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печенізька, яка у Німеччині створила власний хор. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді DOROFEEVA військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Владислав Пелех / Фото: скриншот з відео

Де дивитися фінал "Голосу країни-13", як проголосувати за свого фаворита і на що підуть гроші, зібрані під час прямого ефіру суперфіналу, читайте у нашому матеріалі.

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