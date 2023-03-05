Илона Гвоздева без макияжа в красном халатике попозировала в объятиях мужа

Хореограф и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева увлекла поклонников романтическими кадрами со своим мужем Иваном Хомякуком.

На своей странице в Instagram танцовщица поделилась слайдшоу из фотографий, на которых нежилась на кухне в объятиях своего любимого. На романтических кадрах Гвоздева позировала в домашнем образе – без макияжа и в красном атласном халатике с черным кружевом. В качестве музыкального сопровождения Илона выбрала лирическое стихотворение украинского автора.

"Надо жить каждым днем!", — добавила подпись под видео танцовщица.

Подписчиков Илоны захватили нежные кадры влюбленных супругов. Комментаторы написали, что фотографии Илоны и Ивана получились очень красивыми и показывают их настоящую любовь: "Горько молодоженам трижды", "Это действительно прекрасные, теплые и искренние фото", "Красивенькие! Желаю счастья!".

Напомним, ранее Илона Гвоздева резко ответила на негативные комментарии хейтеров, раскритиковавших звезду за то, что ее сын живет с бабушкой.

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