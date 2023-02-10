Илона Гвоздева тронула архивными кадрами с покойным отцом: "Хотела, чтобы ты всегда был рядом"

Танцовщица и победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась с фанами личной болью.

Девять лет назад хореограф лишилась родного отца. 10 февраля папа Гвоздевой должен был отмечать свой день рождения, поэтому в этот день она посвятила ему трогательный пост в Instagram.

"Мой милый папа, сегодня был бы твой день рождения, но ты теперь мой ангел-хранитель и вот уже девять лет я лишь могу разглядывать наши фотографии и вспоминать приятные воспоминания о том, какой была наша жизнь", — написала Илона.

Танцовщица сделала трогательное видео из архивных фотографий, на которых она позирует с отцом. Гвоздева призналась, что очень хотела, чтобы родной человек был рядом.

"Мой родной, ты даже не представляешь, как сильно мне не хватает тебя, твоего смеха, твоих советов, твоего сильного плеча. Когда мы переехали в новый дом – первая мысль была о тебе. Я так хотела, чтобы ты гордился мной, чтобы увидел мои достижения, своих замечательных внуков и всегда были рядом. Люблю, помню и для меня ты навсегда в моем сердце", — обратилась к отцу Илона.

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