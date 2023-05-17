Ирина Билык впервые призналась, сошлась ли с Дмитрием Коляденко: "Завтракаем вместе"

Экс-супругов не раз замечали вдвоем и намеки они делали о своих отношениях.

Украинская певица Ирина Билык и хореограф Дмитрий Коляденко уже не раз подогревали слухи, что помирились и снова встречаются.

На этот раз в комментарии ЖВЛ Билык расставила все точки над "і" и призналась, действительно ли они с бывшим мужем больше, чем просто друзья:

"Многих интересует, вместе ли мы с Дмитрием. Спим ли мы вместе, едим ли вместе. Я хочу сказать, людям необходима, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга. Это правда. Спим ли мы вместе, мы вам в эфире не расскажем. Едим тоже вместе.И иногда завтракаем.Потому что мы встречаемся очень часто на совместных концертах.И мы уже смеемся, говорю: "Димка, ты у меня уже в райдере. Смирись". Так что будем отдыхать вместе и спать", — загадочно ответила Билык.

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Отметим, что слухи о вероятном воссоединении экс-супругов Ирины Билык и Дмитрия Коляденко ходят с февраля этого года. Артисты активно делятся общим контентом, иногда даже довольно пикантным. Это и натолкнуло фанов на мысль, что бывшие снова счастливы вместе.

Напомним, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были вместе в течение трех лет – с 2003 по 2006 год. Разрыв у экс-влюбленных был довольно эмоциональным. Коляденко было очень тяжело смириться с разводом. Он совершал довольно безумные поступки. Как, к примеру, продал прессе интимные фото экс-возлюбленной, выбросил диван из 13 этажа, порезал ее картины.

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