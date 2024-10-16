Известный певец разошелся с девушкой через день после объявления об их романе

Известный украинский певец Миша Крупин, который только вчера, 15 октября, рассекретил новые отношения, уже успел разойтись с девушкой.

О романе артист откровенно рассказал на допермьерном показе фильма "Хозяин 2. На своей земле". Однако в тот же день пара разошлась. Исполнитель говорит, что причиной разрыва стало расстояние. Дело в том, что Крупин живет в Харькове, а его уже бывшая избранница – в Киеве. По словам певца, они очень редко виделись и это не пошло им на пользу.

"Расстояние – это единственная причина. Мы довольно долгое время были в таких отношениях. То, что я в основном был в Харькове, а она в Киеве, не пошло нам на пользу", — рассказал артист "Фактам".

Миша Крупин с бывшей возлюбленной / Фото: скриншот с видео

Миша Крупин заверил, что с экс-возлюбленной разошелся на положительной ноте и остался с ней в дружеских отношениях. Новых взаимоотношений певец искать не торопится. Артист говорит, что сейчас сосредотачивается на работе.

"Работы много. Об отношениях подумаю позже. Ну, или они сами меня догонят", — признался музыкант.

Миша Крупин / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Напомним, недавно блогер Леон впервые рассказал о романе с певицей Анной Тринчер. Также он признался, как артистка ему изменила.

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