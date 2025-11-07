Известный российский оперный певец-путинист в Италии поплатился за поддержку войны в Украине

Ильдар Абдразаков / © Associated Press

Известный российский оперный певец Ильдар Абдразаков, который является ярым сторонником политики Путина, в Италии поплатился за свою позицию.

Скандальный исполнитель открыто поддерживает войну в Украине и захватнические действия Кремля. Однако только в одной России сидеть он не собирается, а рвется с выступлениями за границу. Певец-путинист в январе должен был выступить в Вероне, Италия, с оперой "Дон Жуан". Однако выступление исполнителя начали бойкотировать, пишет ANSA.

Наконец, фонд амфитеатра отреагировал на протесты. Выступление Ильдара Абдразакова отменили, а самого певца назвали пропутинским.

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", показ которой состоится в Teatro Filarmonico в Вероне с 18 по 25 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Ильдар Абдразаков и Владимир Путин / © Associated Press

Отметим, Ильдар Абдразаков поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и не скрывал своих пропутинских взглядов. В частности, он участвовал в мероприятиях, которые финансировались российскими властями. В 2024 году артист вообще стал доверенным лицом путина на так называемых президентских выборах в России.

За такую позицию Ильдара Абдразакова начали отменять за границей, где он уже получил определенную славу. Метрополитен-опера и Ла Скала отказались от его выступлений, такую же позицию поддержал и оперный театр Сан-Карло. В июле 2023 года Мюнхенский оперный фестиваль отменил номер Абдразакова.

