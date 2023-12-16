Известный украинский певец удивил разговором с Андреем Данилко о работе и деньгах

Самый эпатажный певец 90-х EL Кравчук признался, что недавно разговаривал по телефону с артистом Андреем Данилко и рассказал, что они обсуждали.

В общем, исполнитель поделился, что однажды утром ему позвонил Данилко. Они разговорились и затронули тему работы. По словам EL Кравчука, они говорили о заработках артистов. В частности, сейчас резко снизились их возможности зарабатывать много.

"Сейчас очень сложная ситуация у артистов. Утром был звонок от Данилко. Мы разговаривали просто о работе. И он говорит: "Сложно сейчас, как жить, где брать деньги?". Он дает туры в Америке, чтобы зарабатывать на армию. И не очень много этих концертов, если честно. Но мы говорим обо всех артистах. Хочется больше работать, но в стране война, экономика…", – рассказал певец в проекте "Гончарова Подкаст".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

В частности, артисты отказываются от больших заработков в пользу армии. Потому что сегодня это очень важно. К тому же EL Кравчук убежден, что сейчас как никогда актуально развивать культуру.

"Сложно делать просто коммерческий концерт, обязательно нужна цель. Что-то мы делаем, на что-то собираем, возрождаем... Сейчас с каждым днем становится все сложнее. Я это вижу. Не знаю, что с этим делать. Культура – это не просто надежный тыл, это душа. Без нее не будет мотивации. Концерты актуальны не только на передовой, но и в тылу. Это объединяет людей", – объяснил артист.

Напомним, недавно у Андрея Данилко произошло горе в бэнде. Участник музыкального коллектива потерял самого родного человека на войне – своего сына.

Читайте также: