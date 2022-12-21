Кацурина показала спящего Дантеса в ее постели: "Горжусь Вовой"

Экс-жена ресторатора Миши Кацурина, бизнесвумен Даша Кацурина поделилась милым семейным контентом.

В своем Telegram-канале Кацурина запостила короткий ролик из спальни, где на кровати крепко спит ее бойфренд, шоумен Владимир Дантес, а рядом с ним, в маленькой кроватке, видит сны годовалый сын Даши и ее экс-мужа Миши Иван.

Под роликом Кацурина рассказала о новом проекте Дантеса "Мама, я гоняю тачки", в рамках которого ведущий перевозит автомобили для ВСУ.

"Горжусь Вовой! Такой интересный, важный, на самом деле, проект они сделали с командой. Каждый выпуск новый соведущий (спойлер, для меня все – краши), гоняют тачки для ВСУ, а параллельно ездят по Украине и заезжают к волонтерам, украинцам, предпринимателям. Пекарь Ярослав из Ирпеня, приеду за хлебом в следующий приезд точно!" – прокомментировала Даша.

В свою очередь, поклонники Кацуриной признались, что были умилены тем, как она отзывается о Дантесе: "Обожаю, когда так говорят о своем мужчине. Даша, делай это чаще", "Что это за бусинки такие милые! Папа с сыночком", "класс, настоящая семья!".

Напомним, ранее Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес помогает ей в уходе за ее детьми. Бизнесвумен поделилась видео, в котором ее бойфренд играл с ее дочерью и сыном.

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