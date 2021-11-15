Камалия показала подросших двойняшек на забавном селфе

Мама с дочками делала бьюти процедуры.
Украинская певица Камалия похвасталась своими подросшими двойняшками.
Знаменитость опубликовала в своем Instagram довольно забавное сефли. На снимке артистка вместе с девочками смешно позировали перед камерой. К слову, Камалия вместе с дочками делала тканевые маски для лица.
"Масочный режим", – шутливо подписала снимок исполнительница.
Кстати, девочки вместе с мамой скорчили и забавные гримасы. Камалия показала серьезное выражение лица, а дочери сложили губки бантиком.
Отметим, недавно двойняшкам исполнилось 8 лет. По этому случаю артистка устроила громкий праздник. Исполнительница вместе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром оформила локацию шариками, была и фотозона с диснеевскими принцессами.
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