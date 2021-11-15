Камалія показала підрослих двійняток на кумедному селфі

Мама з доньками робила б'юті процедури.
Українська співачка Камалія похизувалася своїми підрослими двійнятками.
Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram доволі кумедне сефлі. На знімку артистка разом з дівчатками кумедно позували перед камерою. До слова, Камалія разом з донечками робила тканинні маски для обличчя.
"Масковий режим", - жартівливо підписала знімок виконавиця.
До речі, дівчатка разом з мамою також скорчили й кумедні гримаси. Так, Камалія показала серйозний вираз обличчя, а донечки склали губки бантиком.
Зазначимо, нещодавно двійнятками виповнилось 8 років. З цієї нагоди артистка влаштувала гучне свято. Виконавиця разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром оформила все великою кількістю кульок, була й фотозона з діснеєвськими принцесами.
Читайте також: