Камалия в мини-шортиках похвасталась стройными ножками на велопрогулке с дочками

Артистка хорошо провела время с дочками.

Украинская певица Камалия вместе с дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой отправилась на активный отдых.

Звездная мама с детьми покаталась на велосипеде по парку и насладилась хорошей летней погодой. Фотографией из семейного уикенда Камалия поделилась в Instagram.

На фото исполнительница показала свои стройные ножки, сидя за рулем велосипеда в коротеньких шортиках. Рядом с ней дочери тоже сфотографировались на велосипедах.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В подписи к улыбающемуся фото певица написала о том, что мечтает, чтобы все украинские дети могли жить счастливой жизнью.

"Дети лечат! Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", – поделилась Камалия.

Напомним, не так давно вместе с дочками Камалия уехала в Бельгию. После разрыва с мужем Мохаммадом Захуром певица решила провести время с девочками.

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