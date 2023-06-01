Манчестер Сити – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

Решающий поединок самого престижного евротурнира будет принимать Стамбул.

В субботу, 10 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2022/23 между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером".

Победитель главного клубного турнира Европы определится на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По пути в финал "Манчестер Сити" в плей-офф прошел "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0), мюнхенскую "Баварию" (3:0, 1:1) и действующего победителя Лиги чемпионов – мадридский "Реал" (1:1, 4:0).

Миланский "Интер" попал в главный поединок турнира, обыграв в плей-офф "Порту" (1:0, 0:0), лиссабонскую "Бенфику" (2:0, 3:3) и своего итальянского соседа – "Милан" (2:0, 1:0).

Следует отметить, что грядущая битва "Манчестер Сити" и "Интера" в финале Лиги чемпионов станет первым в истории очным противостоянием этих команд на официальном уровне.

Для "Манчестер Сити" это будет второй в истории финал Лиги чемпионов. Свой первый финальный матч ЛЧ "горожане" в 2021 году проиграли "Челси".

"Интер" в шестой раз будет играть в финале самого престижного еврокубка. Три из пяти предыдущих финалов Лиги чемпионов принесли "нерадзурри" трофей (1964, 1965, 2010), а вот два других завершились неудачно (1967, 1972).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер

На территории Украины финальный поединок Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Интер

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом финала Лиги чемпионов является команда Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,46. Ничья – 5,00. Выигрыш миланцев по итогам 90 минут игры – 7,70.

На то, что "Манчестер Сити" сможет впервые в истории завоевать трофей Лиги чемпионов, принимаются ставки с коэффициентом 1,20. Итоговый успех "Интера" – 5,20.

Напомним, 31 мая состоялся финал второго по рангу евротурнира – Лиги Европы. Испанская "Севилья" в серии пенальти одолела итальянскую "Рому" и завоевала трофей.

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