Все решила серия пенальти: "Севилья" одолела "Рому" и стала победителем Лиги Европы (видео)

"Нервионцы" обновили собственный рекорд по победам во втором по рангу евротурнире.

"Севилья" стала победителем Лиги Европы сезона-2022/23. В финальном матче, который состоялся 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, испанская команда по итогам серии пенальти обыграла итальянскую "Рому".

Подопечные Жозе Моуринью открыли счет на 35-й минуте. Джанлука Манчини классной передачей разрезал оборону "нервионцев", а Пауло Дибала хладнокровно отправил мяч в правый нижний угол.

Андалусийцы отыгрались во втором тайме. В этом им помог Манчини, который на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота после подачи с правого фланга от Хесуса Наваса.

Таким образом, основное время встречи завершилось вничью – 1:1 . Игра перешла в экстра-таймы. Двух дополнительных таймов по 15 минут командам также не хватило для того, чтобы выяснить победителя.

Поэтому обладатель трофея определялся в серии пенальти. Там более точными оказались футболисты "Севильи" – 4:1 .

В составе "нервионцев" 11-метровые реализовали Лукас Окампос, Эрик Ламела, Иван Ракитич и Гонсало Монтьель. А вот у римян забил только Брайан Кристанте, тогда как Манчини не переиграл с отметки Яссина Буну, а Рожер Ибаньес попал в штангу ворот.

Обзор матча

Следует отметить, что на кону в финале стояла не только победа в Лиге Европы, но и путевка в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что "Севилья" обновила собственный рекорд по победам в Лиге Европы (ранее – Кубок УЕФА). Испанская команда выиграла все свои семь финалов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023).

А вот Моуринью впервые в карьере проиграл еврокубковый финал. Все свои пять предыдущих решающих матчей евротурниров португальский наставник выиграл. В том числе в прошлом сезоне триумфовал с "Ромой" в Лиге конференций.

По пути в финал "Севилья" в плей-офф прошла нидерландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус".

"Рома" дошла до главного поединка турнира, одолев в плей-офф австрийский "Зальцбург", испанский "Реал" Сосьедад, нидерландский "Фейеноорд" и немецкий "Байер".

Ранее сообщалось, что Моуринью поздравил российского теннисиста с выигрышем турнира в Риме.

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