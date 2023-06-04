Камалия после разрыва с Мохаммадом Захуром отвезла дочерей в Бельгию

Певица Камалия нашла свободные дни в своем плотном творческом графике, чтобы провести время со своими дочерьми – Арабелль и Мирабелль.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что давно обещала девушкам вместе провести каникулы, и устроила для них отдых в Бельгии. В путешествие с дочерьми исполнительница отправилась без своего мужа-миллиардера Мохаммеда Захура, с которым недавно объявила о разводе.

В Бельгии Камалия с близнецами насладилась прогулкой на лошадях. Улыбающимися фото с отдыха певица также поделилась в Сети.

"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так что мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangham Style", — написала певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что в апреле 2023 года Камалия и Мохаммед Захур ошеломили новостью о своем разводе после 20 лет брака. Однако в последнее время у поклонников появилось все больше предположений, что супруги все же помирились.

Ведь, несмотря на новости о разрыве, пара продолжает вместе проводить время. Более того, на дне рождения певицы в мае миллиардер устроил для нее роскошный сюрприз в Каннах и просто со сцены назвал "любимой женщиной". После чего Камалия и Захур под ручку появились на Каннском кинофестивале в парных образах.

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