Шакира после разрыва с Жераром Пике неожиданно вернулась в Барселону с сыновьями

До этого звезда забрала мальчиков в Майами.

Колумбийская певица Шакира, совсем недавно с сыновьями переехавшая в Соединенные Штаты, вернулась в Испанию.

Вернуться в Барселону, где долго звезда жила со своим экс-избранником Жераром Пике, исполнительница решила ради детей. Шакира вместе с 8-летним Сашей и 10-летним Миланом планирует провести несколько дней в Испании, чтобы дети могли увидеться с отцом, пишет Daily Mail.

Шакира с сыновьями / Фото: Instagram.com/shakira

Как рассказывают инсайдеры, первоначально планировалось, что Пике сам отправится к сыновьям в Майами. Однако Шакира боится, что бывший может приехать к ней со своей новой девушкой — 24-летней студенткой Кларой Чиа, с которой предал певицу.

Жерар Пике и Клара Чиа / Фото: instagram.com/3gerardpique

Согласно судебному решению об опеке детей, Пике имеет право видеться с сыновьями в период их каникул. Ожидается, что в Испании Шакира с детьми будет недолго. К тому же, как говорят близкие звезды, после Барселоны певица планирует посетить родную Колумбию, чтобы увидеться с больным отцом.

Напомним, на днях Шакира показала редкие кадры с родителями, с которыми сейчас видит очень редко.

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