Кэти Перри показала поцелуй Лопес и Аффлека на отдыхе в Италии

Певица всколыхнула Сеть неожиданным фото.

Популярная американская певица Кэти Перри и известный актер Орландо Блум решили поехать всей семьей на отдых в Италию.

Уже несколько дней звездная пара наслаждается сказочными видами Венеции. Влюбленные любуются архитектурой, катаются по каналам на гондоле, едят пиццу и не забывают делиться с поклонниками фото и видео.

Так, на своей странице Instagram Кэти Перри запостила серию снимков с отдыха. Среди которых добавила неожиданную фотографию с поцелуем Лопес и Аффлека.

instagram.com/katyperry

Стоит отметить, таким постом певица озадачила своих фанов. В комментариях фоловеры отметили, что просто обожают эту пару.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться еще в 2002 году. Влюбленные даже хотели пожениться, однако отменили свадьбу за несколько дней до ее празднования. Роман голливудских звезд длился полтора года.

Впрочем, недавно начали распространяться слухи о воссоединении эксов. Так, в мае пару застали вместе на отдыхе в Майами. Влюбленные наслаждались совместным досугом.

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