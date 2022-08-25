Коля Серга вспомнил, как в Одессе ловил коллаборантов: "Оказалось, это был ФСБшник"

Украинский телеведущий, солист группы The Коля – Коля Серга – ныне защищает страну от российских захватчиков.

Но знаменитость не только помогает "ловить" оккупантов, но и коллаборантов. В частности, артист вспомнил, как дважды в Одессе "накрывал" врагов.

Коля признался, что сотрудничает с одной организацией, которая занимается защитой Украины. Когда они вышли на след коллаборанта, Серга поехал с ним на встречу. К слову, исполнитель был приманкой.

"Я сотрудничал с одной организацией, которая стоит на защите Украины в Одессе, и я дважды был соучастником задержания коллаборантов. Впервые, я даже поехал как приманка для встречи, и человека успешно "накрыли". Эту историю я не могу рассказать в деталях", – рассказал артист в интервью "Слава+".

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Но если эту историю исполнитель не может рассказать в деталях, другой он поделился немного больше. Второй раз Коля случайно "поймал" коллаборанта. К нему подошел человек и предложил сотрудничество. Исполнитель решил ее сначала проверить. Организация, с которой Серга сотрудничает, обнаружила, что это работник ФСБ. Так что мужчину сразу накрыли.

"Я еще одна история, когда ко мне подошел человек, предложил сотрудничество. Он сказал, что имеет родственников в России, и они плохие, и предложил поработать. Я согласился, взял у него номер телефона, и попросил ребят проверить мужчину. А ребята умеют доставать информацию, даже если для этого нужно двое суток бодрствовать — они это сделают. И оказалось, что это был ФСБшниу, Они его взяли, раскололи и теперь он сотрудничает с ними", — отметил артист.

Напомним, ранее Коля Серга рассказал о родителях Регины Тодоренко, которая молчит о войне в Украине. Исполнитель считает, что они поддерживают предательницу и его позицию.

Читайте также: