Беларусь устраивает учения территориальных войск

Беларусь на 27 августа запланировала проведение учений территориальных войск Минска. Так, уже 25 августа на Осиповичском полигоне войска терробороны Минска провели обучающие стрельбы из противотанковых пушек МТ-1.

А на 27 августа в Беларуси запланированы командно-штабные учения военнообязанных.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Во время обучения будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице", — сказал начальник управления терробороны Беларуси Андрей Матиевич.

Заметим, что территориальные войска в РБ начали формировать еще с 2011 года. Однако процесс не был завершен. Минобороны страны начало проверку территориальных подразделений после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, за сутки в Беларуси заметили активность белорусской и российской авиации, запуски вражеских ракет, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, усиленные тренировки.

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