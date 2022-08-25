Білорусь влаштовує навчання територіальних військ

Білорусь на 27 серпня запланувала проведення навчань територіальних військ Мінська. Так, вже 25 серпня на Осиповицькому полігоні війська тероборони Мінська провели навчальні стрільби з протитанкових гармат МТ-1.

А на 27 серпня у Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", –сказав начальник управління тероборони Білорусі Андрій Матієвич.

Зауважимо, що територіальні війська в РБ почали формувати ще від 2011 року. Проте процес не був завершений. Міноборони країни почало перевірку територіальних підрозділів після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Нагадаємо, за добу у Білорусі помітили активність білоруської та російської авіації, запуски ворожих ракет, рух МАЗ, УАЗ, КамАЗів, Уралів, посилені тренування.

Не пощастило з сусідом! Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Читайте також: