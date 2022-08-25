Коля Сєрга пригадав, як в Одесі ловив колаборантів: "Виявилось, це був ФСБівець"

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – нині захищає країну від російських загарбників.

Та знаменитість не лише допомагає "ловити" окупантів, а й колаборантів. Зокрема, артист пригадав, як двічі в Одесі "накривав" ворогів.

Коля зізнався, що співпрацює з однієї організацією, яка займається захистом України. Тож коли вони вийшли на слід колаборанта, Сєрга поїхав з ним на зустріч. До слова, виконавець був приманкою.

"Я співпрацював з однією організацією, яка стоїть на захисті України в Одесі, і я двічі був співучасником затримання колаборантів. Вперше, я навіть поїхав як приманка для зустрічі, і людину успішно "накрили". Цю історію я не можу розповісти в деталях", - розповів артист в інтерв'ю "Слава+".

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Та якщо цю історію виконавець не може розповісти в деталях, то іншою він поділився трішки більше. Вдруге Коля випадково "зловив" колаборанта. До нього підійшла людина та запропонувала співпрацю. Виконавець вирішив її спочатку перевірити. Організація, з якою Сєрга співпрацює, виявила, що це працівник ФСБ. Тож чоловіка одразу накрили.

"Я ще одна історія ,коли до мене підійшла людина, запропонувала співпрацю. Він сказав, що має родичів у Росії, і вони погані, і запропонував попрацювати. Я погодився, взяв у нього номер телефону, і попросив хлопців перевірити чоловіка. А хлопці вміють діставати інформацію, навіть якщо для цього потрібно дві доби не спати – вони це зроблять. І виявилось, що це був ФСБівець, Вони його взяли, розкололи і тепер він співпрацює з ними", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга розповів про батьків Регіни Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні. Виконавець вважає, що вони підтримують зрадницю та її позицію.

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