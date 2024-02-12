Композитор и продюсер Константин Меладзе продает свой элитный особняк в оккупированном Крыму по увеличенной цене по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает ряд росСМП (российских средств массовой пропаганды – прим. ред.), композитор уже более года пытается избавиться от собственной виллы в Крыму, которую приобрел в 2010 году недалеко от Ялты. Впрочем, звезда постоянно меняет ценник за недвижимость.

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Так, в прошлом году Меладзе продавал особняк за 289 млн руб (около 120 млн грн), поскольку остерегался так называемой "национализации". Пока же распространяется информация, что композитор все же решил не торопиться и поднял цену на имущество. В частности, теперь двухэтажное поместье оценивают в 396 млн руб (около 165 млн грн). И вероятной причиной называют инфляцию.

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Известно, что вилла общей площадью 703 кв м находится в Гурзуфе. В ней есть пять спален, шесть санузлов, гостиная, постирочная и хаммам. Кроме того, на территории есть отдельный домик для персонала, зона для барбекю, спортзал, бассейн, детская площадка и искусственный пруд. Говорят, сам Валерий Меладзе почти не проживал в особняке.

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Вилла в Крыму Константина Меладзе

Напомним, недавно блогер Даша Квиткова также назвала новую цену продажи дома, где она жила с экс-мужем Никитой Добрыниным.

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