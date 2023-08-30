Леся Никитюк кардинально сменила цвет волос: "Попрощалась с блондом"

Украинская телеведущая Леся Никитюк решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

Артистка кардинально сменила прическу, а именно покрасила волосы. Леся Никитюк, которая много лет была блондинкой, теперь имеет другой цвет. Знаменитость стала брюнеткой. Правда, от блонда полностью ведущая не отказалась, ведь оставила передние пряди белыми. К слову, такая покраска сейчас очень популярна.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В своем Instagram Никитюк показала, как сейчас выглядит. Знаменитость опубликовала кадры, которые сделала в салоне красоты. Артистка в черном платье красовалась перед зеркалом и хвасталась новым цветом.

"Попрощалась с блондом. Как вам?", — поинтересовалась у подписчиков ведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Новый цвет Леси Никитюк оценили не только ее поклонники, но и звездные коллеги. Они засыпали артистку комплиментами и отметили, что ей очень идет. Одобрительные комментарии оставили блогерши Даша Квиткова, Виктория Маремуха, Таня Парфильева и актрисы Наталка Денисенко и Виктория Булитко.

Напомним, недавно 15-летняя дочь ведущей Лидии Таран сменила цвет волос и стала брюнеткой. Кроме того, Василиса коротко подстриглась.

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