Свитолина и Цуренко успешно преодолели стартовый круг US Open-2023

Во втором раунде турнира Большого шлема обе украинки сыграют против "нейтральных" россиянок.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко успешно стартовали в основной сетке US Open-2023.

В первом круге соревнований Свитолина, которая является первой ракеткой Украины, уверенно разобралась с немкой Анной-Леной Фридзам – 6:3, 6:1.

Матч длился ровно один час. В течение поединка Свитолина 4 раза подала навылет и использовала 4 из 5 брейкпойнтов.

Цуренко в трехсетовом матче победила француженку Эльзу Жакмо – 7:5, 3:6, 6:1.

Поединок длился 2 часа 7 минут. Цуренко допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейкпойнтов.

Во втором раунде US Open соперницами обеих украинок станут российские теннисистки, которые из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступают в нейтральном статусе. Свитолина сразится с Анастасией Павлюченковой, а Цуренко будет противостоять Екатерине Александровой.

Ранее сообщалось, что три украинские теннисистки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль – вылетели на старте основной сетки US Open-2023.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

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