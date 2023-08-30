Світоліна та Цуренко успішно подолали стартове коло US Open-2023

У другому раунді турніру Великого шолома обидві українки зіграють проти "нейтральних" росіянок.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко вдало стартували в основній сітці US Open-2023.

У першому колі змагань Світоліна, яка є першою ракеткою України, впевнено розібралася з німкенею Анною-Лєною Фрідзам – 6:3, 6:1.

Матч тривав рівно одну годину. Протягом поєдинку Світоліна 4 рази подала навиліт та використала 4 з 5 брейкпойнтів.

Цуренко у трисетовому матчі перемогла француженку Ельзу Жакмо – 7:5, 3:6, 6:1.

Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин. Цуренко припустилася 3 подвійних помилок та використала 7 з 11 брейкпойнтів.

У другому раунді US Open суперницями обох українок стануть російські тенісистки, які через повномасштабне вторгнення РФ до України виступають у нейтральному статусі. Світоліна позмагається з Анастасією Павлюченковою, а Цуренко протистоятиме Катерині Александровій.

Раніше повідомлялося, що три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль – вилетіли на старті основної сітки US Open-2023.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

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