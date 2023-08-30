Леся Нікітюк кардинально змінила колір волосся: "Попрощалася з блондом"

Українська телеведуча Леся Нікітюк наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

Артистка кардинально змінила зачіску, а саме пофарбувала волосся. Леся Нікітюк, яка багато років була блондинкою, тепер має інший колір. Знаменитість стала брюнеткою. Щоправда, від блонду повністю ведуча не відмовилася, адже залишила передні пасма білими. До слова, таке фарбування нині неабияк популярне.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У своєму Instagram Нікітюк показала, який нині вигляд має. Знаменитість опублікувала кадри, які зробила у салоні краси. Артистка у чорній сукні красувалася перед дзеркалом та хизувалася новим кольором.

"Попрощалась з блондом. Як вам?", - поцікавилася у підписників ведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Новий колір Лесі Нікітюк оцінили не лише її прихильники, а й зіркові колеги. Вони засипали артистку компліментами та зазначили, що їй неабияк пасує. Так, схвальні коментарі залишили блогерки Даша Квіткова, Вікторія Маремуха, Таня Парфільєва та акторки Наталка Денисенко та Вікторія Булітко.

Нагадаємо, нещодавно 15-річна донька ведучої Лідії Таран змінила колір волосся та стала брюнеткою. Окрім того, Василина коротко підстриглася.

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