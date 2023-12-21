Леся Никитюк удивила, как необычно украсила елку живыми розами

Знаменитость также показала лайфхак, как сделать так, чтобы цветы подольше не увядали.

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила, как необычно украсила новогоднюю елку.

В своем Instagram знаменитость похвасталась, какое у нее в этом году праздничное деревце. К слову, Леся отказалась от елочных украшений, вместо них она использовала живые цветы. Ведущая украсила елку яркой гирляндой и красными розами.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Первая елка здесь…", — отметила Леся, вероятно, имея в виду, что именно в этой квартире.

Елка Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, знаменитость также показала лайфхак, как сделать так, чтобы живые цветы простояли подольше и не увядали. Ведущая купила специальные держатели для роз, куда, вероятно, можно налить немного воды. Кроме того, цветы будут держать форму.

Елочные украшения Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователи Сети оценили креативность Леси и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у нее в этом году очень красивая елка: "Очень интересная идея оформления", "красавица", "даже розы расцвели в елке Леси".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Лилия Ребрик украсила дома новогоднюю елку. Беременной ведущей помогали муж и дочери.

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