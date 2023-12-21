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Леся Никитюк удивила, как необычно украсила елку живыми розами

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
939
Время на прочтение
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Леся Никитюк удивила, как необычно украсила елку живыми розами

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость также показала лайфхак, как сделать так, чтобы цветы подольше не увядали.

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила, как необычно украсила новогоднюю елку.

В своем Instagram знаменитость похвасталась, какое у нее в этом году праздничное деревце. К слову, Леся отказалась от елочных украшений, вместо них она использовала живые цветы. Ведущая украсила елку яркой гирляндой и красными розами.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Первая елка здесь…", — отметила Леся, вероятно, имея в виду, что именно в этой квартире.

Елка Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Елка Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, знаменитость также показала лайфхак, как сделать так, чтобы живые цветы простояли подольше и не увядали. Ведущая купила специальные держатели для роз, куда, вероятно, можно налить немного воды. Кроме того, цветы будут держать форму.

Елочные украшения Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Елочные украшения Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователи Сети оценили креативность Леси и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у нее в этом году очень красивая елка: "Очень интересная идея оформления", "красавица", "даже розы расцвели в елке Леси".

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Лилия Ребрик украсила дома новогоднюю елку. Беременной ведущей помогали муж и дочери.

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Дата публикации
Просмотры
939
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