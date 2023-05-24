Лилия Ребрик восхитила зажигательными танцами со старшей дочерью

Знаменитость показала, как дома проводит время с семьей.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram артистка опубликовала ролик, на котором предстала со старшей дочерью. На видео Лилия и 10-летняя Диана устроили зажигательные танцы. Девушки в одинаковых спортивных костюмах, правда, разного цвета, и тапочках восхитили энергичными движениями.

"Наслаждаемся редкими безмятежными мгновениями жизни! Что мама, что дочка", — подписала видео Лилия Ребрик.

В комментариях поклонники ведущей просто засыпали их с дочерью комплиментами. Фанаты поблагодарили за заряд позитивным настроением, а также за мотивацию.

Наслаждаюсь вами. Спасибо за ваше позитивное настроение и любовь ко всему, что рядом с вами. Вы вдохновение для меня.

Уважаю таких людей, которые в такие трудные времена не забывают, что такое смех и радость!

Пусть у нас всех такие мгновения чаще будут!

Напомним, недавно Лилия Ребрик отметила день рождения. Ведущей исполнилось 42 года. Однако в день рождения у знаменитости не было праздничного настроения. Лилия объяснила, почему ей было грустно.

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