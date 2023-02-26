Мадонна потеряла родного брата, с которым не общалась много лет

Американская поп-звезда Мадонна потеряла родного брата, Энтони Джерард Чикконе.

Старший брат певицы ушел из жизни в возрасте 66 лет. О смерти родного человека сообщил музыкант Джо Генри, женатый на сестре Мадонны, Мелане.

"Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, покинул этот земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет с весны нашей жизни в Мичигане, когда прошло столько лет. Как отмечает здесь брат Дэйв Генри (сделавший эту фотографию), Энтони был сложным человеком и видит бог, в некоторые моменты мы с ним ссорились, как и подобает настоящим братьям, но я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел допустить, но неприятности исчезают, а семья остается, — он протянул руку через стол. Прощай, брат Энтони. Я хочу думать, что бог, в которого верила твоя благословенная мать (и моя), держит ее там, ожидая принять тебя. По крайней мере, сегодня никто не разуверит меня в этом видении", — написал Джо.

Сама же Мадонна пока никак не отреагировала на смерть брата. Как известно, длительное время между ними были достаточно сложные относить.

Энтони давно страдал алкоголизмом и жил, как бездомный. В своих интервью после очередной реабилитации 2011 он заявлял, что Мадонна ненавидит его, а вся семья желает его смерти.

"Я ноль в их глазах — не человек. Я — позор. Если бы я замерз до смерти, моя семья, вероятно, не знала бы об этом и не беспокоилась бы об этом в течение шести месяцев. Я никогда не любил ее (Мадонну — ред.), она никогда не любила меня. Мы никогда не любили друг друга", — говорил Чикконе.

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