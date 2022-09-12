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Макс Барских меняет псевдоним и начинает карьеру за границей

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Макс Барских меняет псевдоним и начинает карьеру за границей

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Певец Макс Барских решил начать новый этап в своем творчестве.

Украинский исполнитель Макс Барских не планирует останавливаться на достигнутом и готов покорять новые горизонты. В своем Instagram певец сообщил, что теперь будет создавать музыку под новым псевдонимом.

"Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты якобы забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня, и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", — написал Барских.

Певец рассказал, что с прошлого года работает над англоязычным альбомом. Война в Украине внесла свои коррективы, однако, по словам Макса, еще больше побудила его создавать новые песни.

"Чувствую, что именно сейчас пришло время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday ", – сообщил фанам Макс.

Под новым именем певец будет создавать англоязычную музыку для слушателей не только в Украине, но и за границей.

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