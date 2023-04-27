Макс Барских верхом на коне проскакал в центре Киева

Украинский певец Макс Барских умеет заинтриговать поклонников.

Так вот, в Сети появилось видео, на котором исполнитель прямо верхом на коне скачет в центре Киева. Сразу за артистом едет машина со съемочной техникой. Поклонники певца сразу догадались, что в украинской столице Бварских работает над съемками клипа на новую композицию.

Позже артист эти догадки фанатов подтвердил: "Вы долго думали, что это может быть, а мы открываем вам занавес тайны — вы первые, кто слышит отрывок новой песни. Уже совсем скоро…" – заинтриговал фанатов Барских.

Также стало известно, что над новой видеоработой Макса Барских работает его друг, режиссер Алан Бадоев.

Поклонники Макса уже высказали предположение, что это будет очень крутой клип: "просто принц на белом коне", "Макс как всегда на высоте", "это будет шедевр".

Напомним, а совсем недавно Макс Барских посетил день рождения певицы Нади Дорофеевой. Артистка отметила 33-летие в Киеве в компании бойфренда Миши Кацурина и звездных друзей Макса Барских, Антона Птушкина, Леры Бородиной и других.

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