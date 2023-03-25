MamaRika эмоционально высказалась о предательнице Оксане Марченко: "Чм*нька"

Певица MamaRika эмоционально высказалась в адрес путинистки Оксаны Марченко, жены подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Исполнительница поделилась, что никогда не верила в слова и наигранную искренность телеведущей, которая в свое время вела талант-шоу на украинском телевидении.

"Там уже все. Чм*нька. Она меня всегда раздражала, всегда меня, бл*ть, раздражала она! Она не способна была от себя сказать ни слова. Все говорили, что она только с подслушкой говорила. Она не имела ни одного предложения, сказанного от себя.Ей все Путин говорил.Да, да, я думаю, да.Там прямая связь была с адом.Вообще г*вно всплывает сейчас.Наконец-то ты уже видишь, кто есть кто.Так складывается, что в критические моменты все раскрывается", – сказала MamaRika в подкасте Stand up Battle Club.

Оксана Марченко

Напомним, что предательнице Оксане Марченко было объявлено подозрение в финансировании Росгвардии и МВД РФ во время войны. Муж экстелеведущей обвиняется в государственной измене и сотрудничестве с РФ.

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