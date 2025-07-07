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MamaRika ошеломила, как ее сын с годами изменился: "Когда он так вырос"
Сыну MamaRika вскоре исполнится уже четыре года. Артистка показала, как мальчик заметно подрос.
Украинская певица MamaRika ошеломила, как ее сын от мужа, юмориста Сергея Середы, с годами очень сильно изменился.
В частности, знаменитость в Instagram-stories опубликовала фото с 3-летним Давидом. Они прогуливались в одном из киевских ТРЦ и не сдержались, чтобы на фоне колеса обозрения не сделать несколько снимков. На фото, которыми поделилась артистка, Давида уже просто не узнать. Мальчик с годами очень сильно подрос и изменился.
Более того, MamaRika также была удивлена. Артистка отметила, что и сама не заметила, когда ее сын так быстро вырос.
"Когда он так вырос", - поинтересовалась артистка.
Отметим, MamaRika родила сына 2 августа 2021 года. Отец мальчика - юморист Сергей Середа, за которого артистка вышла замуж в марте 2020 года.
Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар поделилась редким фото с дочкой от Александра Стоянова. Знаменитость показала, как 10-летняя Настя заметно подросла.