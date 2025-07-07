MamaRika ошеломила, как ее сын с годами изменился: "Когда он так вырос"

MamaRika с мужем и сыном / © instagram.com/mamarika_official

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Украинская певица MamaRika ошеломила, как ее сын от мужа, юмориста Сергея Середы, с годами очень сильно изменился.

В частности, знаменитость в Instagram-stories опубликовала фото с 3-летним Давидом. Они прогуливались в одном из киевских ТРЦ и не сдержались, чтобы на фоне колеса обозрения не сделать несколько снимков. На фото, которыми поделилась артистка, Давида уже просто не узнать. Мальчик с годами очень сильно подрос и изменился.

Муж MamaRika с их сыном / © instagram.com/mamarika_official

Более того, MamaRika также была удивлена. Артистка отметила, что и сама не заметила, когда ее сын так быстро вырос.

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"Когда он так вырос", - поинтересовалась артистка.

Сын MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Отметим, MamaRika родила сына 2 августа 2021 года. Отец мальчика - юморист Сергей Середа, за которого артистка вышла замуж в марте 2020 года.

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар поделилась редким фото с дочкой от Александра Стоянова. Знаменитость показала, как 10-летняя Настя заметно подросла.