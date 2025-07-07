Можно ли есть сырые кабачки вместо огурцов: эксперты рассказали все об этом овоще

Можно ли есть кабачок в сыром виде / © Pixabay

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Украинцы привыкли кабачок тушить, жарить, запекать, добавлять в разнообразные готовые блюда. Однако мало кто знает, что термическая обработка лишает овощ большей части полезных веществ.

Прежде всего, когда кабачок нагревается, он теряет водорастворимый витамин С, который является мощным антиоксидантом и поддерживает наш иммунитет.

Кабачок в сыром виде — настоящий источник полезностей. Прежде всего, в нем содержится большое количество витамина С, а еще витамин К (помогает при свертывании крови), разнообразные минералы и клетчатка, которая налаживает пищеварение, дарит долгое ощущение сытости и становится идеальным союзником при уменьшении веса.

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В сыром кабачке есть два важных каротиноида — зеаксантин и лютеин, они помогают защитить сетчатку глаза от возрастных изменений и синего света.

Кому можно есть сырые кабачки, а кому лучше воздержаться

Как правильно есть сырые кабачки? В первую очередь эксперты советуют нарезать их тонкими полосками с помощью овощечистки и добавлять в салаты. А еще можно сделать из кабачков полезные «зеленые спагетти», которые будут вкусными с оливковым маслом, лимонным соком или соусом песто.

Перед употреблением нужно обратить внимание на важные нюансы. Сырые кабачки можно употреблять далеко не всем. Вот проблемы со здоровьем, при которых нужно быть максимально осторожными:

язвенная болезнь, обострение панкреатита;

повышенная кислотность желудка;

проблемы с почками (высокое содержание калия).

Еще одно важное правило: ни в коем случае нельзя есть горькие кабачки в сыром виде. Горечь сигнализирует о наличии токсического вещества — кукурбитацина. Он вызывает расстройство пищеварения.

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Эта статья носит исключительно информационный характер и не является официальной рекомендацией или призывом к действию.