MamaRika после концерта забрала скорая: "Уже откачали"

Украинская певица MamaRika очень взволновала своих поклонников.

Днем исполнительница вышла на связь со своими поклонниками в Instagram и рассказала о выступлении, которое должно было состояться сегодня. MamaRika представилась на концертной площадке вместе со своей подругой, певицей KOLA. Артистка чувствовала себя хорошо и готовилась петь вместе с коллегой свой хит "Люди".

"Мы такие заморенные. Боже, такой классный у нас, что ни одного лайка не будет на этой сторис", — пошутила перед выступлением MamaRika.

MamaRika и KOLA / Фото: instagram.com/mamarika_official

Анастасия (настоящее имя певицы) даже успела пообщаться со своими поклонниками и раздать им несколько автографов.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Однако уже через некоторое время MamaRika ошеломила фотографией из кареты скорой помощи. Певица лежала на носилках, а врач рядом измерила ей давление.

О причинах госпитализации исполнительница пока сообщать не стала, однако отметила, что медикам уже удалось ее откачать.

"Народ, меня забрала скорая. Уже откачали, не волнуйтесь. Детали завтра", — написала MamaRika.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

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