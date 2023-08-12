MamaRika після концерту забрала швидка: "Вже відкачали"

Українська співачка MamaRika неабияк схвилювала своїх шанувальників.

Вдень виконавиця вийшла на зв'язок зі своїми прихильниками в Instagram та розповіла про виступ, який мав відбутися сьогодні. MamaRika показалася на концертному майданчику разом зі своєю подругою, співачкою KOLA. Артистка почувалася добре та готувалася співати разом з колегою свій хіт "Люди".

"Ми такі заморені. Боже, такий класний вигляд маємо, що жодного лайку не буде на цій сторіз", - пожартувала перед виступом MamaRika.

MamaRika та KOLA / Фото: instagram.com/mamarika_official

Анастасія (справжнє ім'я співачки) навіть встигла поспілкуватися зі своїми шанувальниками та роздати їм декілька автографів.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Однак вже за деякий час MamaRika приголомшила світлиною з карети швидкої допомоги. Співачка лежала на ношах, а лікарка поруч виміряла їй тиск.

Про причини госпіталізації виконавиця поки що повідомляти не стала, однак зазначила, що медикам вже вдалося її відкачати.

"Народ, мене забрала швидка. Вже відкачали, не хвилюйтеся. Деталі завтра", - написала MamaRika.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

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