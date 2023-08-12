В Україну намагалася проникнути ДРГ: що відомо

Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника.

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Забрали поранених і відступили

За словами генерал-лейтенанта, візуально та акустично спостерігалися десять озброєних осіб. Зафіксувавши це, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. "На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", – зауважив Наєв.

Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України. Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.

"Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни. Слава Україні!", – підсумував Наєв.

Раніше зазначалося, що Державна прикордонна служба наразі не фіксує ворожих ДРГ на кордоні з Білоруссю. Проте вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

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