В Украину пыталась проникнуть ДРГ: что известно

Сегодня, 12 августа, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины во время проведения рекогносцировки военнослужащими отдельной механизированной бригады была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Забрали раненых и отступили

По словам генерал-лейтенанта, визуально и акустически наблюдалось десять вооруженных лиц. Зафиксировав это, украинские военнослужащие вступили в стрелковое сражение. "В помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничного залога с расчетами БПЛА", — отметил Наев.

Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за границу Украины. Уход диверсионно-разведочных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра.

"Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны. Слава Украине!" — подытожил Наев.

Ранее отмечалось, что Государственная пограничная служба пока не фиксирует вражеских ВРГ на границе с Беларусью. Однако они находятся на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях.

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