Анна Тринчер разъехалась со своим мужем Александром Волошиным: "Грустно"

Певица Анна Тринчер и ее муж, блоггер Александр Волошин, больше не живут вместе.

Недавно исполнительница призналась, что они с любимым переживают определенный кризис в отношениях и думают о том, чтобы жить отдельно. В сторис в Instagram Тринчер показала, что все же разъехалась с Волошиным и теперь живет в отдельной квартире. Тем временем блоггер остался жить в их арендованном загородном доме.

"Ну все... Теперь я живу в квартире... Грустно", – поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

И хотя некоторое время певица была против переезда в дом, сейчас она огорчена тем, что придется пожить именно в квартире. Однако ради отношений с любимым артистка готова к этому, к тому же, психолог подготовила для нее еще одну важную задачу.

"Из минусов: я не хочу жить в квартире. А еще завтра меня ждет кое-что интересное. Одна из задач психолога", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сейчас певица пытается справиться с внутренними проблемами и переживаниями с помощью советов специалиста. Так, к примеру, Анна устроила для себя маленькую чайную церемонию.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как ранее рассказала Тринчер, в их отношениях с мужем случился кризис. По словам психолога, многие пары переживают такие сложные моменты в первые два года отношений, но есть способы преодолеть это. Теперь пара решила прислушаться к советам и пожить две недели отдельно, параллельно лучше узнавая друг друга с помощью специальных задач.

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