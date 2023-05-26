Мария Яремчук впервые за пять лет выпустила новый трек

Украинская певица Мария Яремчук впервые за пять лет перерыва выпустила новую композицию.

Артистка представила трек "Щит і меч". С этим новым материалом исполнительница возвращается в шоу-бизнес после длительного затишья. Как рассказала Яяремчук, все эти пять лет ее отсутствия она работала над новыми песнями.

Композицию "Щит і меч" артистка называет автобиографической:

"Этой песни пять лет. Она образна и автобиографична. Впрочем, слушатель может шире масштабировать смыслы, заложенные в этой песне, прочитать ее не как личную историю, а как что-то о времени, в котором мы живем. Ведь она об одной любви на всю жизнь". Это может быть как любовь к себе или любовь к своему делу, так и любовь к родной стране", — прокомментировала Яремчук.

Отметим, что впервые после пятилетнего перерыва фаны увидели выступление Марии Яремчук в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Артистка с рэпером OTOY и певицей Златой Дзюнькой исполнила мешап из легендарных композиторских произведений.

Как известно, пять лет назад Мария Яремчук поставила певческую карьеру на паузу. Свое решение артистка объяснила тем, что у нее есть панический страх перед сценой. Бывало и такое, что команде исполнительницы приходилось ее силой выводить на концертную площадку.

Читайте также: