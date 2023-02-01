Миша Романова впервые засветила лицо своего бойфренда-красавца

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова охотно показывает подписчикам своего избранника.

Однако исполнительница сначала не спешила его вообще рассекречивать, а затем тщательно скрывала лицо. Но, похоже, артистка решила, что пора наконец-то уже похвастаться своим бойфрендом-красавцем. Правда, отчасти.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала черно-белую фотографию, на которой изображена с возлюбленным. На снимке звезда повернулась к своему избраннику, чтобы, вероятно, поцеловать. Между тем, таинственный незнакомец смотрел в объектив камеры. Хотя Миша частично засветила лицо возлюбленного, впрочем, у него есть легкая щетина, густые темные волосы и, вероятно, карие глаза.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Романова воздержалась от комментариев, а лишь оставила смайлик в виде красного сердца.

Напомним, Миша Романова тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Лишь осенью прошлого года артистка рассекретила, что встречается с таинственным бойфрендом. Однако певица не спешит полностью показывать его и рассекречивать имя.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии для сайта ТСН.ua Миша рассказала, на каком языке общается с 4-летним сыном. В общем, в начале полномасштабной войны исполнительница отказалась от российской.

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