Міша Романова вперше засвітила обличчя свого бойфренда-красеня

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова охоче показує підписникам свого обранця.

Однак, виконавиця спочатку не поспішала його взагалі розсекречувати, а потім ретельно приховувала обличчя. Та, схоже, артистка вирішила, що настав час нарешті вже похизуватися своїм бойфрендом-красенем. Щоправда, частково.

Так, в Instagram-stories знаменитість опублікувала чорно-білу світлину, на якій зображена з коханим. На знімку зірка повернулася до свого обранця, аби, ймовірно, поцілувати. Тим часом таємничий незнайомець дивився в об'єктив камери. Хоча Міша лише частково засвітила обличчя коханого, утім, у нього є легка щетина, густе темне волосся та, ймовірно, карі очі.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Романова утрималася від коментарів, а лише залишила смайлик у вигляді червоного серця.

Нагадаємо, Міша Романова ретельно приховує подробиці свого особистого життя. Лише восени минулого року артистка розсекретила, що зустрічається з таємничим бойфрендом. Однак співачка не поспішає повністю його показувати та розсекречувати ім'я.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі для сайту ТСН.ua Міша розповіла, якою мовою спілкується з 4-річним сином. Загалом, на початку повномасштабної війни виконавиця відмовилася від російської.

Читайте також: