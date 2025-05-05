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На концерте Леди Гаги в Бразилии с миллионами зрителей готовили теракт
Леди Гага отыграла бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. Однако он мог пройти с неприятностями. Как оказалось, во время масштабного события пытались совершить теракт.
На концерте американской певицы Леди Гаги, где собралось более двух миллионов зрителей, готовили теракт.
Исполнительница устроила масштабное событие в бразильском городе Рио-де-Жанейро. В частности, артистка впервые за более чем 10 лет приехала в страну с концертом. Более того, шоу было бесплатным. Так что попасть на концерт Леди Гаги было немало желающих. В общей сложности собралось более двух миллионов зрителей.
Конечно, власти Рио-де-Жайнеро ответственно отнеслись к такому масштабному событию. На концерте Леди Гаги за безопасностью следили более 500 полицейских и военных, всех проверяли металлоискателями, рядом были скорые помощи, а в воздухе летали дроны.
Тем не менее, как пишет BBC, во время выступления артистки пытались совершить теракт. В частности, организаторы преступления завербовали участников и хотели взорвать самодельные взрывные устройства. Таким образом, злоумышленники якобы планировать стать популярными в Сети. К счастью, полицейским удалось предотвратить теракт, а предполагаемого организатора арестовали.
Сама же Леди Гага узнала об этом уже после концерта с новостей. Команда артистки говорит, что в течение шоу им не поступали сообщения от полиции о проблемах с безопасностью.
Напомним, недавно Леди Гага выступала на фестивале Coachella 2025. Во время своего номера артистка попала в конфуз прямо на сцене.