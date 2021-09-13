На второй прямой эфир "Танцев со звездами" пришли герои шоу "Маскарад"

На второй прямой эфир "Танцев со звездами" пришли герои шоу "Маскарад"

Они поддерживали участников.

Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах демонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Вчера на второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами" пришли два героя с шоу "Маскарад". Во время выступления звезд зрители заметили доброжелательного Арлекина в зрительном зале. Он поддерживал выступления звезд аплодисментами.

Арлекин / пресслужба каналу "1+1"

Следующим героем, который появился на шоу, стал пушистый Бабайка. Своим появлением он напугал Ирину Билык — судью шоу Маскарад, которая вчера стала приглашенной ведущей звездного балкона и спела с Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко свой хит под названием "Нас нет".

Пушистый Бабайка и Ирина Билык / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, продолжается медийный квест от телеканала 1+1, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героем нового сезона Маскарада.

Кто станет следующим героем шоу "Маскарад", зрители смогут узнать уже 17 сентября.

Напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко.

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