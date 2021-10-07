Надю Дорофееву "остановила" полиция в Киеве

Что стало причиной беседы с патрульными — неизвестно.

Украинская певица Надя Дорофеева озадачила поклонников новыми кадрами в своем Instagram.

В фотоблог артистка запостила несколько фото и видео, на которых изображена рядом с патрульной полицией. На снимках Надя изображена в красно-черной клетчатой рубашке и темно-серых широких брюках.

Артистка что-то заполняет, в то время как рядом с ней стоит полицейский. Что произошло, Дорофеева не сказала. Однако фотографии прокомментировала так: "Это патрульная полиции моды. Вы арестованы" и сопроводила текст улыбающимся смайликом.

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Фаны предположили, что на самом деле Надя просто приняла участие в новых съемках, в которых была задействована полиция. Поклонники выразили надежду, что у Дорофеевой все в порядке и вскоре она все объяснит.

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