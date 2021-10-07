Надю Дорофєєву "зупинила" поліція у Києві

Що стало причиною розмови з патрульними – невідомо.

Українська співачка Надя Дорофєєва спантеличила прихильників новими кадрами у своєму Instagram.

У фотоблогу артистка запостила декілька фото і відео, на яких зображена поруч з патрульною поліцією. На знімках Надя зображена у червоно-чорній картатій сорочці і темно-сірих широких штанах.

Артистка щось заповнює, у той час як поруч з нею стоїть поліцейський. Що сталося, Дорофєєва не розповіла. Однак фотографії прокоментувала так: "Це патрульна поліції моди. Ви заарештовані" і супроводила текст смайлом, що усміхається.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Фани припустили, що насправді Надя просто взяла участь у нових зніманнях, в яких була задіяна поліція. Шанувальники висловили сподівання, що у Дорофєєвої все гаразд і невдовзі вона все пояснить.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання