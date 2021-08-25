Настя Каменских поделилась секретом идеальной фигуры

Артистка постоянно работает на своим телом.
Украинская певица Настя Каменских, которая часто хвастается своей идеальной фигурой, рассказала, что ей помогает держать себя в тонусе.
Звезда призналась, что постоянно работает над своим телом. Самое главное, что нужно делать, — правильно питаться. Настя рассказала, что принимает пищу четыре раза в день.
"Завтракаю я овсянкой с яблоком или голубикой. Далее могу выпить йогурт без сахара или два яйца, но только белок. Обедаю я гречкой с куриной грудинкой и салатом. Мой ужин — белая рыба и также салат", — поделилась исполнительница.
Еще Настя постоянно тренируется, в частности, выполняет упражнение "планка". Кроме этого, исполнительница медитирует каждый день. Это помогает отвлечься от работы.
Ну и конечно, Каменских не сдерживает свои эмоции.
"Если хочешь плакать — плачь. Не нужно держать негатив в себе. А вообще нужно любить то, чем ты занимаешься", — советует знаменитость.
Напомним, Настя Каменских даже не скрывает от фанатов своих эмоций. Она может как и поплакать в своем фотоблоге, так и порадоваться. Недавно певица показывала, как дурачится в ванной, когда делает косметические процедуры.