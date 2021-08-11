Наталья Денисенко в купальнике похвасталась стройной фигурой

Артистка устроила импровизированный фотосет на отдыхе.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно очаровала роскошной подводной фотосессией, порадовала поклонников новыми снимками.

На этот раз на своей странице в Instagram актриса опубликовала два снимка. На первом Наталья красуется в бассейне в белом купальнике с принтом, показывая свой плоский животик и длинные ножки.

Наталья Денисенко в купальнике / instagram.com/natalka_denisenko

На втором кадре знаменитость в очках плескается в бассейне вместе со своей подругой-актрисой Еленой Светлицкой и сыном Андреем.

Наталья Денисенко в бассейне / instagram.com/natalka_denisenko

"Ожидания и реальность", — подписала сообщение артистка.

Наталья отметила, что ей бы сейчас хотелось побыть наедине. Однако, у нее нет такой возможности. Но актриса сказала, что ей и так хорошо отдыхать.

"На самом деле и так хорошо отдыхать! Ведь ключевое здесь слово — отдыхать", — сообщила артистка.

Напомним, недавно Наталья порадовала фанатов игривым роликом. Актриса показала поклонникам видео, на котором нежится в ванне с пенкой.

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