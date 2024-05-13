Небинарный победитель "Евровидения-2024" Nemo неожиданно спел на украинском Teresa & Maria

Небинарный победитель "Евровидения-2024" Nemo приятно удивил украинских фанатов, исполнив трек Teresa & Maria.

Швейцарские артисты подружились с украинками Jerry Heil и alyona alyona. Они много времени проводили вместе и встречались за завтраками. Конечно, исполнители наделали совместный контент. Артисты опубликовали в TikTok интересное видео, как вместе поют победный трек Nemo – The Code.

Впрочем, швейцарские артисты сделали сюрприз для Jerry Heil и alyona alyona. Они показали, как поют песню Teresa & Maria. Артистки были приятно удивлены. Между тем, alyona alyona отметила, что кавер необходимо официально выпустить и пошутила, что Nemo прошел тест на украинизацию.

Победители "Евровидения-2024" Nemo удивили, как поют украинскую песню Jerry Heil и alyona alyona

Но на этом сюрпризы тоже не закончились. Швейцарские певцы вместе с Jerry Heil и alyona alyona спели Teresa & Maria. Конечно, партия на английском языке им давалась проще, однако, как оказалось, Nemo может прекрасно спеть и на украинском.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua делала разбор победного трека певцов Nemo. В нашем материале можно ознакомиться с текстом композиции The Code, переводом, а также какой смысл исполнители в нее закладывали.

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