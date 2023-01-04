Новая девушка Тараса Цымбалюка очаровала романтическим видео, где целуется с актером

Новая девушка звезды сериала "Поймать Кайдаша", актера Тараса Цымбалюка, украинская бизнесвумен Светлана Готочкина поделилась романтическим видео с ним.

В сторис своей страницы в Instagram влюбленная Светлана разместила атмосферный черно-белый ролик, снятый во время совместной прогулки с известным бойфрендом. В видео Готочкина и Цымбалюк искренне улыбаются, а Тарас горячо целует свою избранницу.

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В свою очередь поклонники артиста отметили, что его новая девушка чем-то похожа на его бывшую жену, визажистку Тину Антоненко. Вместе с тем фаны пожелали Тарасу счастья в этих отношениях: "Надолго ли… какие-то они все на одно лицо, его избранницы", "Тю, а я подумала, что с предыдущей помирился. Они так похожи. Ну, пусть будут счастливы!", "Очень похожа с предыдущей".

Тарас Цымбалюк с экс-женой Тиной / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, что в середине июня 2022 Тарас Цимбалюк сообщил, что расстался со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко. Экс-влюбленные были вместе три года и один год в браке. Актер признавался, что разрыв дался ему непросто и тяжело переживает развод.

Но в ноябре 2022 года артист заинтриговал, что закрутил роман. Неделю назад Цымбалюк рассекретил, что начал встречаться с украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной.

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