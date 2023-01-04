Нова дівчина Тараса Цимбалюка розчулила романтичним відео, де цілується з актором

Нова дівчина зірки серіалу "Спіймати Кайдаша", актора Тараса Цимбалюка, українська бізневсумен Світлана Готочкіна поділилася романтичним відео з ним.

У сторіз своєї сторінки в Instagram закохана Світлана розмістила атмосферний чорно-білий ролик, знятий під час спільної прогулянки з відомим бойфрендом. У відео Готочкіна та Цимбалюк щиро усміхаються, а Тарас палко цілує свою обраницю.

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Своєю чергою, шанувальники артиста зазначили, що його нова дівчина чимось схожа на його колишню дружину, візажистку Тіну Антоненко. Водночас фани побажали Тарасу щастя у цих стосунках: "Чи надовго… якісь вони всі на одне обличчя, його обраниці", "Тю, а я подумала, що з попередньою помирився. Вони такі схожі. Ну, нехай будуть щасливі!", "Дуже схожа з попередньою".

Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, що у середині червня 2022 року Тарас Цимбалюк повідомив, що розлучився зі своєю другою дружиною, стилісткою Тіною Антоненко. Ексзакохані були разом три роки і один рік у шлюбі. Актор зізнавався, що розрив дався йому непросто і він важко переживає розлучення.

Та у листопаді 2022-го року артист заінтригував, що закрутив роман. Тиждень тому Цимбалюк розсекретив, що почав зустрічатися з українською бізнесвумен Світланою Готочкіною.

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